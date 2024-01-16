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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о попытке атаки 12 дронов в двух областях

Минобороны: в Белгородской и Воронежской области сбили 12 дронов
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Военная операция на Украине

Дежурные средства ПВО в ночь на 16 января сбили 12 дронов в небе над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны.

«Были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ночью Воронеж подвергся атаке беспилотников, ее отразили силами ПВО, рассказал губернатор региона Александр Гусев. Тогда Минобороны уточнило, что в Воронежской области сбили три дрона в период с 1:50 до 2:50. Телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» сообщили, что жители города слышали более 15 взрывов.

Позже Гусев добавил, что в квартиру на Тепличной улице попали фрагменты сбитого дрона. В результате пострадала девочка 2013 года рождения, у нее порезы руки, ноги и шеи. Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что жильцов получившего повреждения дома эвакуировали в школу. Помимо дома на Тепличной, еще четыре здания на Осторогожской улице были повреждены.

После атаки беспилотников в Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации.

С начала военных действий на Украине регион регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам.

14 января поселок Теткино Глушковского района Курской области подвергся атаке украинских беспилотников. Один человек получил травму, у него было осколочное ранение средней степени тяжести. В результате атаки в двух домовладениях выбиты окна. Губернатор Роман Старовойт пообещал помочь собственникам в ремонте.

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Теги
Украина Воронежская область Белгородская область Минобороны
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