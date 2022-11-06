Кличко не исключил, что Киев может остаться без света, воды и тепла

Столица Украины на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре страны может остаться без электроэнергии, водообеспечения и отопления. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает издание «Страна».

«Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды. Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться. Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева», — сказал Кличко.

Кличко также заявил, что несмотря на военное положение и боевые действия, власти города все равно рассматривают вопрос установки главной елки страны.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины.

Из-за ударов по критической инфраструктуре украинские власти объявили об экстренных отключениях электроэнергии на всей территории страны. В стране поврежденоболее трети энергетической инфраструктуры.