Глава ЛНР заявил о попытке ВСУ наступления «по всему фронту»

На фронте сложилась напряженная ситуация, украинские войска почти на границе ЛНР, заявил глава республики. Он пообещал предотвратить наступление Украины. Накануне посол говорил о близко находящихся войсках Украины к границам ЛНР

Фото: Константин Либеров / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались перейти в наступление по всей линии фронта в ЛНР, однако причин для паники нет, обычная жизнь в республике продолжается. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время церемонии вручения наград «Герой Луганской Народной Республики», передает ТАСС.

«Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР», — сказал он.

По словам Пасечника, союзные войска гарантируют безопасность границ республики (ими в ЛНР считают административные границы Луганской области Украины).

«Я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками», — заверил глава ЛНР.

К середине сентября украинские войска очень близко подошли к границам контролируемой ЛНР территории, говорил накануне, 14 сентября, представитель луганской Народной милиции Андрей Марочко. По его данным, линия соприкосновения находится в 10 км от границы. «Это очень мало, скажем так, для военных действий», — оценил Марочко. ВСУ существенно увеличили частоту обстрелов ЛНР, их натиск «очень существенный», но Народная милиция контролирует всю территорию республики, добавил он.

О сохранении властей ЛНР контроля над всей территорией республики говорил 10 сентября и посол в России Родион Мирошник. Так он прокомментировал данные о взятии ВСУ северных городов республики.

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Пять дней назад, 10 сентября, министерство обороны России сообщило о перегруппировке войск в районах Изюма и Балаклеи (расположены в восточная части Харьковской области, граничащей с севером ЛНР). Операция по свертыванию и переброске прошла в течение трех суток. Решение было принято для достижения объявленных целей спецоперации «по освобождению Донбасса», настаивали в Минобороны России. При этом российские военные продолжили наносить удары по подразделениям и резервам украинских войск в Харьковской области.