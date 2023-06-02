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Минобороны сообщило об ударах по украинским средствам ПВО

Минобороны России: нанесен удар по средствам ПВО ВСУ, которые прикрывали инфраструктуру
Министерство отчиталось о боях близ Авдеевки и на марьинском направлении, удары нанесены по складу снарядов ВСУ в Харьковской области, сбит Су-25 в Херсонской области
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью силы ВКС нанесли удар по украинским средствам ПВО, которые прикрывают «ключевые критические объекты военной инфраструктуры». В министерстве заявили, что все объекты были поражены.

Также в сводке говорится, что в ЛНР у Новоселовского была пресечена деятельность украинской ДРГ, а у Кисловки в Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов одной из бригад территориальной обороны Украины.

В Донбассе южная группировка войск вела боевые действия у Авдеевки, а бойцы чеченского отряда «Ахмат» продолжили наступление на марьинском напралении. Потери Украины в Москве оценили в более 50 военнослужащих. В Минобороны заявили, что ВСУ также потеряли две артиллерийские системы М777 и самоходную гаубицу Paladin.

Еще одна система М777 была уничтожена на Херсонском направлении. Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 96 артиллерийским подразделениям ВСУ. Силы ПВО сбили украинский Су-25 у Золотой Балки в Херсонской области.

По данным российского Минобороны, всего с начала военной операции уничтожены 431 украинский самолет, 235 вертолетов, 4,4 тыс. беспилотников, 9,3 тыс. танков и прочих бронемашин, 424 зенитно-ракетных комплексов и др.

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Теги
Андрей Гатинский, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны Украина ракетные удары ПВО
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