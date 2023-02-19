Мэр Донецка сообщил о погибшей в результате обстрела женщине

Раненная при обстреле Донецка женщина 1938 года рождения умерла в больнице, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

Ранее он писал, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка пострадали девять человек: мужчины 1959, 1962, 1964, 1971 и 1979 годов рождения, женщины 1938 и 1987 годов рождения и еще две женщины 1959 года рождения.

Кулемзин уточнил, что в результате атаки были повреждены здание Республиканского центра информационных технологий, спорткомплекс, многокваритирный и частный дом, атакже зафиксировано прямое попадание в перронный комплекс автостанци "Крытый рынок".

Штаб территориальной обороны ДНР сообщает об одном погибшем и 11 пострадавших.

Кулемзин сообщал об обстреле Киевского и Ворошиловского районов Донецка днем 19 февраля. По его данным, снаряды попали в крышу библиотеки им. Н.К. Крупской, школы «Альтаир», были зафиксированы прямые попадания в жилые дома. Под фундаментом гимназии на улице генерала Антонова обнаружили снаряд.

Кроме того, зафиксированы «прилеты» на трибуны стадиона «Олимпийский», спортивную площадку школы № 2, возле детского сада, прямое попадание в крышу общежития. Повреждения также получили многоквартирные дома и автомобили.

«РИА Новости» со ссылкой на корреспондента писало, в результате попадания осколков ракеты «Град» в здания в районе автостанции «Крытый рынок» в одном из них начался пожар.