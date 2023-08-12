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Минобороны сообщило о второй за день попытке удара по Крымскому мосту

Минобороны заявило об уничтожении второй нацеленной на Крымский мост ракете ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
По данным ведомства, во время каждой атаки по мосту пытались нанести удар зенитной ракетой С-200. Их сбили силы ПВО, повреждений и разрушений нет
Фото: Алена Попова / ТАСС
Фото: Алена Попова / ТАСС

Средства ПВО сбили украинскую ракету, которая была нацелена на Крымский мост, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

«12 августа около 15:00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Телеграм-канал Mash пишет, что ракету сбили примерно в 500 м у пробки при въезде на мост над виноградниками (на въезде с какой стороны, не уточняется).

Из-за новой атаки движение по мосту перекрывали примерно с 14:40 до 16:10.

За два часа до этого удара была уничтожена такая же ракета, целью которой также был мост. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что были сбиты две ракеты, а не одна, мост не получил повреждений во время попытки первого удара.

Во время обеих атак вокруг моста создавали дымовую завесу.

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Минобороны сообщило о второй за день попытке удара по Крымскому мосту
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Ночью сам Крым был атакован 20 беспилотниками: 14 из них сбили средства ПВО, еще шесть подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Последствий после атаки не было.

МИД России осудил попытки ударов по мосту и полуострову и пообещал, что подобные «варварские акции» «не останутся без ответа». В ведомстве отметили, что таким образом Украина «пытается отыграться» ввиду невозможности «изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения», даже несмотря на помощь Запада.

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