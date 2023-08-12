Минобороны заявило об уничтожении второй нацеленной на Крымский мост ракете ВСУ

Минобороны сообщило о второй за день попытке удара по Крымскому мосту

По данным ведомства, во время каждой атаки по мосту пытались нанести удар зенитной ракетой С-200. Их сбили силы ПВО, повреждений и разрушений нет

Фото: Алена Попова / ТАСС

Средства ПВО сбили украинскую ракету, которая была нацелена на Крымский мост, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

«12 августа около 15:00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Телеграм-канал Mash пишет, что ракету сбили примерно в 500 м у пробки при въезде на мост над виноградниками (на въезде с какой стороны, не уточняется).

Из-за новой атаки движение по мосту перекрывали примерно с 14:40 до 16:10.

За два часа до этого удара была уничтожена такая же ракета, целью которой также был мост. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что были сбиты две ракеты, а не одна, мост не получил повреждений во время попытки первого удара.

Во время обеих атак вокруг моста создавали дымовую завесу.

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Ночью сам Крым был атакован 20 беспилотниками: 14 из них сбили средства ПВО, еще шесть подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Последствий после атаки не было.

МИД России осудил попытки ударов по мосту и полуострову и пообещал, что подобные «варварские акции» «не останутся без ответа». В ведомстве отметили, что таким образом Украина «пытается отыграться» ввиду невозможности «изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения», даже несмотря на помощь Запада.