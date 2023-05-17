Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки
Зерновая сделка продлена еще на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
Ранее о том, что сделка будет продлена, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.
Эрдоган в своем выступлении поблагодарил Владимира Путина за поддержку в инициативах Турции по зерновой сделке. По его словам, Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки. Также президент Турции поблагодарил за «конструктивное сотрудничество» и приложенные усилия Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция получила гарантии от России по беспрепятственному выходу российских судов из украинских портов Николаев и Ольвия.
«Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это», — заявил президент Турции.
Утром 17 мая вопрос о возможном продлении сделки задавали представителю президента России Дмитрию Пескову. Он говорил, что нужно «дождаться», когда о решении будет объявлено.
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