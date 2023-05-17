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Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки

Эрдоган: зерновая сделка продлена на два месяца
Сторон договорились о продлении зерновой сделки на два месяца, сообщил президент Турции. Россия ранее настаивала на том, что сделка может быть продлена только при выполнении всех условий Москвы

Зерновая сделка продлена еще на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Ранее о том, что сделка будет продлена, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

Эрдоган в своем выступлении поблагодарил Владимира Путина за поддержку в инициативах Турции по зерновой сделке. По его словам, Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки. Также президент Турции поблагодарил за «конструктивное сотрудничество» и приложенные усилия Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция получила гарантии от России по беспрепятственному выходу российских судов из украинских портов Николаев и Ольвия.

«Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это», — заявил президент Турции.

Утром 17 мая вопрос о возможном продлении сделки задавали представителю президента России Дмитрию Пескову. Он говорил, что нужно «дождаться», когда о решении будет объявлено.

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