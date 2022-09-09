Глава МАГАТЭ заявил о возросших рисках ЧП из-за обстрелов Запорожской АЭС

Гросси призвал прекратить обстрелы вокруг Запорожской АЭС и создать вокруг нее безопасную зону. Будущее станции не должно определяться военными средствами, подчеркнул глава МАГАТЭ

Запорожская АЭС в Энергодаре (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Обстрелы привели к полному отключению электричества в Энергодаре и создало риски для работы расположенной поблизости Запорожской АЭС, а также создают опасность для работающего на станции персонала, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (видео обращения опубликовано в Twitter. В текстовой версии заявления, опубликованном на сайте МАГАТЭ, Гроссии называет ситуацию серьезной).

«Все это существенно увеличило риск ядерного ЧП», — сказал он.

Гросси призвал прекратить обстрелы вокруг Запорожской АЭС и немедленно согласовать и создать вокруг нее безопасную зону. По его словам, это единственный способ гарантировать, что мир не столкнется с ядерной аварией.

«Ядерная станция не может быть пешкой в войне. Ее судьба не должна решаться военными средствами. Последствия таких действий слишком велики», — продолжил глава МАГАТЭ.

Учитывая участившиеся обстрелы, вероятность восстановления надежного внешнего электроснабжения ЗАЭС невелика, тем более что обстрелы постоянно наносят ущерб инфраструктуре станции, отметил Гросси.

МАГАТЭ исходит из того, что оператор, больше не будучи уверенным в восстановлении внешнего энергоснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора.

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«Тогда вся электростанция будет полностью зависеть от аварийных дизельных генераторов для обеспечения жизненно важных функций ядерной безопасности. И, как следствие, оператор не сможет повторно запустить реакторы, если не будет надежно восстановлено внешнее энергоснабжение», — предупредил он.

Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через подконтрольную Киеву территорию 1 сентября на фоне участившихся обстрелов станции, территорию которой с конца февраля контролируют российские войска. Сейчас на ней остались работать два специалиста агентства.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита. Сотрудники агентства заявили, что не увидели признаков распространения радиации со станции. Также миссия зафиксировала «присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники» и повреждения на нескольких объектах станции, однако назвать ответственных за «прилеты» там отказались.

Гросси предложил России и Украине заключить соглашение о неприкосновенности Запорожской АЭС. Обсуждение данного предложения может начаться в ближайшие десять дней, считает он.

Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет отчету организации после поездки на ЗАЭС. При этом глава государства указал, что миссия МАГАТЭ находится под давлением «тех стран, в которых они работают», в том числе США. Российский лидер назвал бредом заявления, что Россия сама обстреливает АЭС, поскольку российские силы контролируют станцию и там стоят военные ее армии.