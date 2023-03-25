Путин заявил о планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие
Россия 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, заявил российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Путин заявил, что оружие Белоруссии Россия не передаст, но разместит свое на территории страны.
Он сказал, что поводом для переговоров с Лукашенко по этому вопросу также стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями».
Российский президент добавил, что 3 апреля Москва начнет обучать экипажи работе с переоборудованными для применения тактического оружия самолетами. Путин подчеркнул, что при размещении ядерного вооружения на территории Белоруссии Россия не нарушает своих обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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