Путин заявил о планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие

Путин: мы не передаем Белоруссии тактическое ядерное оружие, но разместим его там

Россия 1 июля завершит строительство хранилища на территории Белоруссии, однако о передаче такого вооружения Минску речи не идет, Москва просто разместит его там, заявил Путин. Он подчеркнул, что Россия не нарушает ДНЯО

Фото: Сафрон Голиков / ТАСС

Россия 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, заявил российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Путин заявил, что оружие Белоруссии Россия не передаст, но разместит свое на территории страны.

Он сказал, что поводом для переговоров с Лукашенко по этому вопросу также стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями».

Российский президент добавил, что 3 апреля Москва начнет обучать экипажи работе с переоборудованными для применения тактического оружия самолетами. Путин подчеркнул, что при размещении ядерного вооружения на территории Белоруссии Россия не нарушает своих обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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