В Крыму заявили о переориентации транспорта после ракетной атаки на мосты
Транспортные потоки между Крымом и Херсонской областью переориентированы из-за удара по Чонгарскому мосту, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«В связи с повреждением дорожного полотна на Чонгарском мосту временно обеспечена переориентация транспортных потоков на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Данные пункты пропуска работают в штатном режиме», — рассказал он.
В частности, рейсовые автобусы, следовавшие через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли мосты на административной границе Херсонской области и Крыма вблизи Чонгара.
По словам Сальдо, удар был нанесен ракетами Storm Shadow.
«На мостах повреждено дорожное покрытие. Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту», — написал Сальдо.
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