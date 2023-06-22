Минтранс Крыма: движение транспорта после удара по Чонгарскому мосту переориентировано

В Крыму заявили о переориентации транспорта после ракетной атаки на мосты

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Транспортные потоки между Крымом и Херсонской областью переориентированы из-за удара по Чонгарскому мосту, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.



«В связи с повреждением дорожного полотна на Чонгарском мосту временно обеспечена переориентация транспортных потоков на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Данные пункты пропуска работают в штатном режиме», — рассказал он.

В частности, рейсовые автобусы, следовавшие через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли мосты на административной границе Херсонской области и Крыма вблизи Чонгара.

По словам Сальдо, удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

«На мостах повреждено дорожное покрытие. Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту», — написал Сальдо.

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