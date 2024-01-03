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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по позициям иностранных наемников в Харькове

Минобороны: ВС России атаковали позиции иностранных наемников в Харькове
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны сообщило о поражении пунктов дислокации иностранных наемников в Харькове и нацформирования «Харьковщина». Накануне, 2 января, мэр Терехов сообщал о прилетах и взрывах в городе, в области была объявлена воздушная тревога
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове, сообщило Минобороны в ежедневной сводке в телеграм-канале.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены <...> пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков», — говорится в сообщении.

Кроме того, военное ведомство отчиталось об уничтожении ангара с авиационными боеприпасами и 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях. За сутки российские средства ПВО перехватили восемь тактических ракетных комплексов (ТРК) «Точка-У» и 34 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ольха» и Vampire, а также уничтожили 15 беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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31 декабря Минобороны сообщило о ракетном ударе по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас». В ведомстве заявили, что в здании находились до 200 иностранных наемников, в результате удара также погибли сотрудники Главного управления разведки (ГУР) и Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавшие в планировании и осуществлении обстрела Белгорода 30 декабря.

Массированный обстрел Белгорода со стороны Украины произошел 30 декабря. ВСУ атаковали центр города, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами. В результате обстрела погибли 25 человек, включая пятерых детей, ранения получили свыше 100 человек.

После удара российских военных по «Харьков Палас» команда немецкого телеканала ZDF сообщила, что их переводчица, находившаяся в гостиничном комплексе, получила переломы в результате обстрела.

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Утром 2 января мэр Харькова Игорь Терехов написал о нескольких прилетах в центре Харькова, в результате атаки возник пожар. Вечером в тот же день Терехов сообщил о взрывах в городе. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
София Земляных
Минобороны Украина Харьков наемники
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