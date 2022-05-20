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Шойгу заявил о близости к завершению освобождения ЛНР

Министр обороны Шойгу: операция по освобождению ЛНР близится к завершению
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Группировки Вооруженных сил России, ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, близится к завершению операция по освобождению ЛНР. Об этом на коллегии Минобороны заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Группировки российских Вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской народной республики», — сказал он.

Он также указал, что с начала спецоперации из ДНР, ЛНР и Украины в Россию были эвакуированы почти 1,4 млн человек.

Материал дополняется

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