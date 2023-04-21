Генсек НАТО заявил о согласии всех членов альянса принять Украину

Все страны НАТО согласны, что будущее Украины в альянсе, главная цель — ее победа, сказал Столтенберг. Накануне Песков напомнил, что Россия военной операцией намеревалась добиться неприсоединения Украины к НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Все союзники по НАТО договорились, что Украина станет членом альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг перед встречей контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, пишет Sky News.

После завершения конфликта с Россией в Киеве должны обладать «средствами сдерживания для предотвращения новых нападений», добавил Столтенберг.

Накануне он посетил Киев. Там он сделал схожее заявление: «Будущее Украины в НАТО. Все союзники согласны с этим». Он отметил, что главная цель альянса — «обеспечить победу Украины». Сейчас союзники поставляют больше самолетов, танков и бронетранспортеров. НАТО поддерживает вас сегодня, завтра и столько, сколько потребуется», — добавил генсек НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции заверил, что ценит поддержку со стороны НАТО, но призвал к ускорению атлантической интеграции страны: «Нам нужно нечто большее, чем те отношения, которые у нас сейчас». Он также призвал на ближайшем саммите НАТО в Вильюнсе (запланирован на середину июля) утвердить конкретные гарантии безопасности для Украины, пока не завершен процесс ее вступления в альянс.

Украинские власти говорили о больших ожиданиях от предстоящего саммита НАТО. Глава МИДа Дмитрий Кулеба предупредил, что если западные страны снова лишь скажут о приверженности принципу «открытых дверей», это станет неприемлемым результатом.

«Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины», — сказал в видеообращении 20 апреля Зеленский.

Недопущение Украины в НАТО стало одной из целью военной операции России, заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков. Вероятное членство соседнего государства в альянсе Москва считает «серьезной опасностью для безопасности».

