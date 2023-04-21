Генсек НАТО заявил о согласии всех членов альянса принять Украину
Все союзники по НАТО договорились, что Украина станет членом альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг перед встречей контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, пишет Sky News.
После завершения конфликта с Россией в Киеве должны обладать «средствами сдерживания для предотвращения новых нападений», добавил Столтенберг.
Накануне он посетил Киев. Там он сделал схожее заявление: «Будущее Украины в НАТО. Все союзники согласны с этим». Он отметил, что главная цель альянса — «обеспечить победу Украины». Сейчас союзники поставляют больше самолетов, танков и бронетранспортеров. НАТО поддерживает вас сегодня, завтра и столько, сколько потребуется», — добавил генсек НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции заверил, что ценит поддержку со стороны НАТО, но призвал к ускорению атлантической интеграции страны: «Нам нужно нечто большее, чем те отношения, которые у нас сейчас». Он также призвал на ближайшем саммите НАТО в Вильюнсе (запланирован на середину июля) утвердить конкретные гарантии безопасности для Украины, пока не завершен процесс ее вступления в альянс.
Украинские власти говорили о больших ожиданиях от предстоящего саммита НАТО. Глава МИДа Дмитрий Кулеба предупредил, что если западные страны снова лишь скажут о приверженности принципу «открытых дверей», это станет неприемлемым результатом.
«Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины», — сказал в видеообращении 20 апреля Зеленский.
Недопущение Украины в НАТО стало одной из целью военной операции России, заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков. Вероятное членство соседнего государства в альянсе Москва считает «серьезной опасностью для безопасности».