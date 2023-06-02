Губернатор Вячеслав Гладков: два человека погибли при обстреле дороги в Шебекино

Два человека погибли при обстреле дороги в Шебекино

Украинские вооруженные силы обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В Масловой Пристани под обстрел попали местные жители, две женщины погибли

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В результате обстрела участка дороги в поселке Маслова Пристань в Белгородской области (Шебекинский городской округ) есть погибшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Осколки попали в автомобили. В одном из них ехали две женщины, они погибли. В другом получили ранения двое мужчин, они госпитализированы в тяжелом состоянии в городскую больницу № 2. «У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей», — уточнил губернатор.

Также вооруженные силы Украины обстреляли хутор Леоновка в Валуйском округе и село Тишанка Волоконовского района — по населенному пункту выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии.

В Тишанке повреждена линия электропередачи и центральный газопровод, выбиты стекла в домах. В Леоновке поврежден фасад зернозхранилища сельхозпредприятия. Пострадавших в этих населенных пунктах пока нет.

Ситуация в Белгородской области обострилась в последние несколько дней. Если раньше власти региона сообщали о единичных обстрелах, то с конца мая Гладков говорит о том, что по Шебекинскому городскому округу ежедневно выпускают 150–250 снарядов, в том числе и из «Градов» (эта цифра сравнима с данными об обстрелах, например, Донецка).

Накануне, 1 июня, ВСУ вновь подвергли город Шебекино и расположенные рядом населенные пункты массированному обстрелу. Гладков утром сообщил, что обстрел не прекращался всю ночь, снаряды прилетали в город Шебекино и расположенные рядом населенные пункты. Ранения получили восемь человек. Региональные власти организовали эвакуацию людей.

Позднее Минобороны сообщило, что в районе Шебекино ВСУ предприняли попытку вторжения, но атаку удалось отбить. Всего, согласно Минобороны, в попытке прорыва в районе Новой Таволжанки участвовали украинские силы до двух мотопехотных рот, усиленные танками. Удары по ним наносились артиллерией, ракетами, тяжелыми огнеметными системами. Военное ведомство сообщило, что на приграничной территории Украины «уничтожено более 30 террористов», а также бронемашины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддерживает связь с местными властями и военными.

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