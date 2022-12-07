Рогов сообщил о покушении на замглавы Мелитополя
На замглавы Мелитополя Николая Волыка совершили покушение. Об этом «РИА Новости» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Покушение произошло рано утром вчера, когда он [Волык] выходил из дома, из своего подъезда. Это было СВУ, одно из тех, которые применяются террористами Зеленского», — заявил Рогов. Он отметил, что устройство было наполнено «поражающими элементами» и «лишь по счастливой случайности» ни Волык, ни жители не пострадали.
По предварительной оценке, мощность взрывчатки составила около 2,5 кг в тротиловом эквиваленте, добавил Рогов. Телеграм-канал Baza пишет, что бомбу установили на высоте около метра на электроопоре уличного освещения, находящейся на расстоянии около восьми метров от подъезда.
РБК обратился за комментарием в главный совет военно-гражданской администрации Запорожской области.
Российские военные заняли Мелитополь без сопротивления 25 февраля, с тех пор в городе неоднократно происходили теракты. 11 ноября Рогов сообщил, что на замминистра по спорту, туризму и культуре Запорожской области Андрея Бойко было совершено покушение. Бомба была заложена в ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором он проживает. Чиновник получил легкую контузию.
15 ноября при взрыве пострадал местный чиновник Дмитрий Трухин. По словам Рогова, у него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, осколочные ранения.