Рогов сообщил о покушении на замглавы Мелитополя

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На замглавы Мелитополя Николая Волыка совершили покушение. Об этом «РИА Новости» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Покушение произошло рано утром вчера, когда он [Волык] выходил из дома, из своего подъезда. Это было СВУ, одно из тех, которые применяются террористами Зеленского», — заявил Рогов. Он отметил, что устройство было наполнено «поражающими элементами» и «лишь по счастливой случайности» ни Волык, ни жители не пострадали.

По предварительной оценке, мощность взрывчатки составила около 2,5 кг в тротиловом эквиваленте, добавил Рогов. Телеграм-канал Baza пишет, что бомбу установили на высоте около метра на электроопоре уличного освещения, находящейся на расстоянии около восьми метров от подъезда.

РБК обратился за комментарием в главный совет военно-гражданской администрации Запорожской области.

Российские военные заняли Мелитополь без сопротивления 25 февраля, с тех пор в городе неоднократно происходили теракты. 11 ноября Рогов сообщил, что на замминистра по спорту, туризму и культуре Запорожской области Андрея Бойко было совершено покушение. Бомба была заложена в ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором он проживает. Чиновник получил легкую контузию.

15 ноября при взрыве пострадал местный чиновник Дмитрий Трухин. По словам Рогова, у него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, осколочные ранения.