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Суровикин сообщил о «непростой ситуации» в Херсоне

По словам командующего, у России есть данные о подготовке ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС и городу «без разбора целей»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ситуация в Херсоне непростая, не исключена возможность принятия непростых решений, заявил командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин в эфире «России 24».

«В любом случае мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений», — сказал он.

По словам Суровикина, дальнейшие планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, которая на сегодняшний день весьма непростая.

Он указал, что украинские силы «целенаправленно наносят удары» по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона, объектам социальной, экономической и производственной инфраструктуры. Снарядами систем HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, отметил Суровикин, в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются проблемы со снабжением водой и электричеством.

«Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням», — сказал Суровикин. По его словам, НАТО «уже давно требует от киевского режима наступательных операций на херсонском направлении».

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У России есть данные о возможном применении Киевом запрещенных способов и методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС и городу «без разбора целей», что может привести к уничтожению инфраструктуры и жертвам среди гражданского населения, добавил генерал.

На этом фоне глава Херсонской области Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра из-за опасности затоплений в связи с «планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра». «В такой ситуации мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — заявил Сальдо.

На прошлой неделе херсонский губернатор записал видеообращение, в котором попросил руководство России помочь с выездом жителей области в другие регионы. При этом он указывал, что выезд является добровольным. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти будут содействовать  размещению жителей в других российских субъектах.

 

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Военная операция на Украине Херсонская область Сергей Суровикин Минобороны

Сергей Суровикин

Командующий объединенной группировкой войск в военной операции на Украине, генерал армии

11 октября 1966 года
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