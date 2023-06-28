Минобороны отчиталось об ударе по командному пункту в Краматорске

Власти Украины накануне сообщили, что в результате ракетного удара по Краматорску погибли десять человек, свыше 40 получили ранения. Минобороны сообщило о поражении пункта дислокации 56-й бригады ВСУ

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Российские войска поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в городе Краматорск, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удар по Краматорску, заявил что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. «Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», — сказал он, отвечая на сообщения украинских властей о гибели гражданских в результате удара по городу.

27 июня власти Украины сообщили, что в Краматорске (контролируемая Украиной часть ДНР) был нанесен ракетный удар. По данным Киева, он пришелся по пиццерии, также были повреждены жилые дома, кафе, магазины.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате удара погибли 10 человек, в том числе три ребенка. Пострадали 56 человек, среди них один ребенок. Семь человек были спасены из-под завалов.

Позже СБУ задержала наводчика, который якобы помог российской армии направить ракеты в центр Краматорска. Им оказался работник местного газотранспортного предприятия. Сам подозреваемый в ходе допроса сознался в работе на российскую разведку.

Российская сторона неоднократно заявляет, что наносит удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре. Песков ранее указывал, что речь идет о «тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Минобороны среди целей называло склады боеприпасов, элементы военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающие их объекты энергетики.