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В Киеве и Одессе прогремели взрывы

Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины, в Киеве и Одессе прогремели взрывы
В Киевской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу. До этого взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях и подконтрольном Киеву городе Запорожье

В Киеве и Киевской области прозвучали взрывы, сработала система ПВО, сообщается в телеграм-каналах городской и областной администрации.

Также взрывы были слышны в Одессе, передает УНИАН и Укринформ.

В указанных регионах, а также в Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

До этого взрывы прогремели в граничащих с Россией Сумской и Черниговской областях Украины.

В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали два взрыва, в значительной части города пропало электричество, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Накануне, ночью 3 мая, два украинских беспилотника попытались атаковать резиденцию российского президента в Кремле, после чего были выведены из строя. Никто не пострадал и материального ущерба нанесено не было. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент атаки.

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В пресс-службе Кремля произошедшее расценили как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента» накануне Дня победы, и Парада 9 мая. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — подчеркнули в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не атакует «ни Путина, ни Москву». Он отметил, что Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий, поэтому она «не использует его где-то еще».

В Киеве и Одессе прогремели взрывы
В Киеве и Одессе прогремели взрывы

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Киев Одесса Киевская область взрывы Воздушная тревога Украина
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