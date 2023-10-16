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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитых на Украине двух МиГ-29 и одном Су-25

Минобороны: ПВО сбила два истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25 на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силы ПВО сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в зоне спецоперации, сообщило российское Минобороны в ежедневной сводке.

Самолеты сбили в районе поселка Архангельское Херсонской области и около сел Дмитровка и Звонецкое Днепропетровской области.

Также в течение суток военные уничтожили 31 беспилотник в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях, добавили в министерстве.

По данным Минобороны, с начала спецоперации российские силы сбили 491 самолет и 250 вертолетов противника. За это же время военные уничтожили 7919 дронов.

Ранее, 11 октября, ведомство отчиталось об ударе по штурмовику Су-25 украинских воздушных сил на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. Аэродром находится в районе Кривого Рога.

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Теги
Минобороны Су-25 МиГ-29
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