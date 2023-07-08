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МИД счел попыткой затянуть конфликт поставку Киеву кассетных боеприпасов

МИД: США поставками кассетных боеприпасов нацелены на затягивание конфликта на Украине
США объявили о планах поставить кассетные боеприпасы 7 июля, Киев пообещал им применять их «с осторожностью». В российском МИДе считают, что обещания не будут выполнены, а «чудо-оружие» никак не повлияет на ход боевых действий
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы нацелено на максимальное затягивание конфликта и войну до «последнего украинца», следует из заявления представителя российского МИДа Марии Захаровой.

«Передача кассетных боеприпасов — жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления». Очередное «чудо-оружие», на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены», — говорится в сообщении.

Обещания Киева применять эти боеприпасы аккуратно и ответственно выполнены не будут, а Вашингтон станет «соучастником в минировании территории» и разделит ответственность за погибших от подрывов, считают в ведомстве.

О планах передать Украине кассетные боеприпасы объявил накануне, 7 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что Вашингтон признает риски для мирного населения в связи с применением таких снарядов, в связи с чем Киев предоставил письменные гарантии, что будет использовать их «с осторожностью».

«Они же не собираются использовать их [боеприпасы] на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии, они будут использовать их на своей территории, чтобы защитить ее», — отметил Салливан. Кроме того, поставки кассетных боеприпасов являются временной мерой, пока не будут восполнены объемы производства обычных артиллерийских боеприпасов.

Речь идет о 155-мм артиллерийских снарядах DPICM (dual-purpose improved conventional munition, разновидность кассетных боеприпасов), способных вместить 88 поражающих частей. Радиус поражения каждого суббоеприпаса составляет около 10 кв м. Информацию подтвердил заместитель министра обороны США Колин Кол.

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При этом против передачи кассетных боеприпасов выступили ООН и Германия. Эксперты, опрошенные Foreign Policy, предупреждают, что применение таких снарядов может усугубить проблему с разминированием территорий Украины в будущем, так как они хаотично разлетаются при подрыве боеприпаса и часто не разрываются. Это может стать опасностью для гражданского населения в течение многих лет после окончания боевых действий, отмечал CBS.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
кассетные боеприпасы МИД США Украина поставки оружия
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