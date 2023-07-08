МИД счел попыткой затянуть конфликт поставку Киеву кассетных боеприпасов

США объявили о планах поставить кассетные боеприпасы 7 июля, Киев пообещал им применять их «с осторожностью». В российском МИДе считают, что обещания не будут выполнены, а «чудо-оружие» никак не повлияет на ход боевых действий

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Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы нацелено на максимальное затягивание конфликта и войну до «последнего украинца», следует из заявления представителя российского МИДа Марии Захаровой.

«Передача кассетных боеприпасов — жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления». Очередное «чудо-оружие», на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены», — говорится в сообщении.

Обещания Киева применять эти боеприпасы аккуратно и ответственно выполнены не будут, а Вашингтон станет «соучастником в минировании территории» и разделит ответственность за погибших от подрывов, считают в ведомстве.

О планах передать Украине кассетные боеприпасы объявил накануне, 7 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что Вашингтон признает риски для мирного населения в связи с применением таких снарядов, в связи с чем Киев предоставил письменные гарантии, что будет использовать их «с осторожностью».

«Они же не собираются использовать их [боеприпасы] на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии, они будут использовать их на своей территории, чтобы защитить ее», — отметил Салливан. Кроме того, поставки кассетных боеприпасов являются временной мерой, пока не будут восполнены объемы производства обычных артиллерийских боеприпасов.

Речь идет о 155-мм артиллерийских снарядах DPICM (dual-purpose improved conventional munition, разновидность кассетных боеприпасов), способных вместить 88 поражающих частей. Радиус поражения каждого суббоеприпаса составляет около 10 кв м. Информацию подтвердил заместитель министра обороны США Колин Кол.

При этом против передачи кассетных боеприпасов выступили ООН и Германия. Эксперты, опрошенные Foreign Policy, предупреждают, что применение таких снарядов может усугубить проблему с разминированием территорий Украины в будущем, так как они хаотично разлетаются при подрыве боеприпаса и часто не разрываются. Это может стать опасностью для гражданского населения в течение многих лет после окончания боевых действий, отмечал CBS.