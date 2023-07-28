Зеленский сообщил об ударе по зданию СБУ в Днепре

Удар нанесен по зданию управления СБУ по Днепропетровской области. На месте взрыва работают экстренные службы

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины / Reuters)

Ракета попала в здание СБУ в Днепре, на месте работают экстренные службы, сообщил в телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский. Он добавил, что также пострадало жилое многоэтажное здание

Пострадало здание Управления СБУ в Днепропетровской области. Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что огонь охватил площадь в 100 кв. м, предварительно известно о трех пострадавших, он призвал украинцев сохранять «информационную тишину».

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что при взрыве пострадали пять человек, в том числе четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. Всем им оказана медицинская помощь без госпитализации.

Сообщения о взрыве в городе появились раньше, чем была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России к этому моменту не сообщало об ударах по Днепру. С начала военной операции министерство неоднократно заявляло, что наносит удары только по военной инфраструктуре.

Ранее в этот же день, 28 июля, в Ростовской области взорвались две ракеты. Первая упала в центре Таганрога в районе кафе «Чехов сад». По словам губернатора Василия Голубева, эпицентр пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. При взрыве пострадали 12 человек. Девять из них госпитализированы.

По данным российского Минобороны, ВСУ пытались ударить зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Ракету перехватила российская система ПВО.

Вторую ракету перехватили близ Азова, ее обломки упали «в безлюдной местности».



