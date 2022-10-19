Власти сообщили о попытке наступления ВСУ на Херсон. Что известно к 12:30

Власти региона начали эвакуацию жителей из четырех районов области и сообщили, что в ближайшее время начнется битва за Херсон, а город «превращается в крепость». Главное о событиях — в материале РБК

Понтонная переправа через Днепр (Фото: РИА Новости)

Главное к этому часу Замглавы обладминистрации Кирилл Стремоусов сообщил, что по состоянию на 12:20 украинские войска силами до двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой бригады и танкового батальона 17 бригады перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав.

В видеообращении в 12:26 Стремоусов рассказал, что на данном этапе все атаки отражены. "Продолжаем удерживать линию обороны", - сообщил он.

В сводках Минобороны последние пять дней сообщалось об отражении украинских атак в районе населенных пунктов Брускинское, Кошара, Пятихатки, Ищенка, Дудчаны. Речь идет о селах в Бериславском районе примерно в 80 км к северо-востоку от Херсона. При этом к северо-западу от Херсона линия соприкосновения находится в районе Посад-Покровского, то есть в 30-40 км от областного центра.

Ситуация в Херсонской области

19 октября власти закрыли на 7 дней въезд в Херсонскую область для гражданских лиц, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Все органы власти области переезжают на левый берег Днепра.

Вечером 18 октября командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что ситуация в Херсоне непростая и могут быть приняты «самые непростые решения». Он не пояснил, о чем идет речь. «У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», — добавил Суровикин.

В тот же день заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что в самое ближайшее время начнется битва за Херсон. По его словам, вооруженные силы Украины стягивают технику к Херсонской области, на подступах к ней находятся несколько десятков тысяч украинских военных.

Он заверил, что сдавать Херсон российские войска не намерены, «город превращается в крепость».

«Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины. Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — заявил Сальдо.

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Эвакуация жителей

18 октября Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей четырех муниципалитетов — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского — на левый берег Днепра. Он объяснил, что «существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением [ВСУ] плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — отмечал Сальдо.

Утром 19 октября Владимир Сальдо заявил в эфире «Соловьев Live», что эвакуировать на левый берег Днепра планируется порядка 50-60 тысяч человек. Их будут размещать в пунктах временного размещения, желающие отправятся в другие регионы России. «Минимум шесть-семь дней нужно, чтобы переправить всех на левый берег», — объяснил он.

С утра 19 октября жителям региона стали приходить СМС следующего содержания: «Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от речпорта на левый берег».

Херсонская область и прилегающие к ней Александровский и Снигиревский районы Николаевской области были заняты российскими войсками в конце февраля — начале марта. В конце сентября Херсонская область наряду с Запорожской, ДНР и ЛНР по итогам референдума вошла в состав России. Украина и другие страны не признали новый статус регионов.

Ситуация там оставалась относительно стабильной до конца августа, когда украинские войска начали предпринимать попытки контрнаступления.

В начале октября украинским войскам удалось оттеснить российские войска из ряда сел Бериславского района на севере области. При этом власти уверяли, что ситуация контролируемая, и непосредственной угрозы Херсону нет.

13 октября Сальдо записал видеообращение к российскому руководству с просьбой помочь с выездом жителей региона в другие регионы России «для отдыха и учебы». Он объяснил это ежедневные обстрелами Херсонской области украинскими войсками.

18 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в правительстве подготовили специальную программу для переселенцев, основным механизмом которой являются жилищные сертификаты. Их можно будет использовать для покупки дома или квартиры в любом регионе России».

Угроза Каховской ГЭС

На следующий день после заявления Суровикина о возможном подрыве Каховской ГЭС Сальдо сообщил, что начался сброс воды из водохранилища. Он высказал мнение, что сам Херсон под подтопление не попадет, однако есть угроза для частного сектора. Как считает Сальдо, вода может подняться на метр — полтора.-