Как прошел первый с 24 февраля визит Зеленского в Вашингтон О чем договорились президенты США и Украины

Поездка в США стала первым зарубежным визитом Владимира Зеленского за время боевых действий. В Вашингтоне он говорил о «формуле мира» с твердым намерением «победить на поле боя»

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Как готовился визит Зеленского в США

Визит в Вашингтон стал первой зарубежной поездкой украинского лидера Владимира Зеленского после начала военных действий 24 февраля. Подготовка к визиту, по данным CNN, началась после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 11 декабря, во время которого он пригласил Зеленского в страну, спустя неделю поступило и официальное приглашение. Окончательно визит был подтвержден в воскресенье, 18 декабря.

Обеспечить безопасность Зеленского в пути помогала в том числе американская сторона. Из Киева украинский президент добрался на поезде до польского города Перемышль, откуда был доставлен на борт американского самолета и вылетел из аэропорта Жешув в Вашингтон. Украинского лидера сопровождала посол США на Украине Бриджит Бринк.

Несмотря на то что в общей сложности Зеленский не пробыл в Вашингтоне и суток, программа его визита была крайне насыщенной: сначала посещение Белого дома и переговоры с Байденом, по итогам которых лидеры вышли на совместную пресс-конференцию, а затем выступление в конгрессе. Как пишет Politico, для многих конгрессменов и высокопоставленных чиновников Белого дома объявление о приезде Зеленского в США стало шоком. Среди политиков ходили слухи о том, что намечается какое-то крупное событие, но его детали были неизвестны. По данным The Washington Post, Байден и Зеленский уже несколько месяцев хотели организовать личную встречу, но украинский лидер не мог покинуть страну по соображениям безопасности.

Пока Зеленский находился в пути, Байден обратился к нему в Twitter, написав, что будет рад его видеть в Вашингтоне и что многое нужно обсудить.

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Обещания поставок новых вооружений накануне визита

Во вторник агентство Assoсiated Press со ссылкой на официальных лиц США сообщило, что 21 декабря Байден объявит о выделении Украине пакета военной помощи стоимостью $1,8 млрд, который впервые будет включать батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставки которых давно добивался Киев. При этом дата поставки ЗРК остается неясной, поскольку США потребуется несколько недель на то, чтобы обучить украинских военных управлять комплексом. Обучение пройдет на базе Грефенвур в Германии. Помимо Patriot, в пакет помощи войдут комплекты боеприпасов Joint Direct Attack, ракеты для высокомобильной артиллерийской ракетной системы, тысячи артиллерийских и минометных снарядов, грузовики и ракеты класса «воздух — земля» HARM. Позднее информацию о новом пакете помощи подтвердили в Белом доме.

О том, что США заканчивают подготовительные процедуры по отправке Patriot на Украину, 15 декабря сообщил также телеканал CNN. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда отказался комментировать эту информацию. Но, отвечая на вопрос о том, могут ли Patriot стать законными целями российской армии в случае их поставки на Украину, он сказал: «Безусловно».

Также на этой неделе конгресс США рассчитывает принять новый пакет помощи Украине в размере $44,5 млрд, что превышает ранее запрошенную Байденом сумму в $38 млрд. Выделение средств предусмотрено в рамках законопроекта о финансовых расходах на 2023 год общей суммой $1,7 трлн. Помощь Украине идет отдельным приложением к этому документу.

По данным Politico, центральной темой переговоров президентов Украины и США должен был стать вопрос поставки Киеву более совершенных вооружений, чтобы сдержать возможное российское наступление в начале 2023 года. Несмотря на желание Украины получить более современные образцы, в США пока колеблются, что вызывает разочарование в украинской администрации. Также в Вашингтоне пока не соглашаются передать Киеву дальнобойное вооружение. Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, указывает, что Зеленский намеревался попросить тактические баллистические ракеты ATAMS и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper. До настоящего времени Белый дом отказывал Киеву в поставках ATAMS из-за опасений спровоцировать Россию на жесткие ответные действия и затратности таких поставок, указывает издание.

США важно показать, что они оказывают максимально широкую поддержку Украине, чтобы послать сигнал своим трансатлантическим партнерам, которые были в большей степени затронуты последствиями военного конфликта, особенно на фоне опасений нового миграционного кризиса в ЕС в связи с российскими ударами по энергетической инфраструктуре Украины. Также визит Зеленского должен стимулировать конгресс, нижняя палата которого по итогам промежуточных выборов в США в январе перейдет к республиканцам, продолжить оказывать помощь Украине в прежнем объеме.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена в ходе брифинга в Белом доме заявил, что «речь идет о том, чтобы послать сигнал (президенту России Владимиру) Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется». По его словам, Байден и Зеленский проведут «глубокую стратегическую дискуссию о дальнейших действиях на поле боя, о возможностях в сфере обучения, которые США и наши союзники будут продолжать предоставлять Украине, о санкциях и мерах экспортного контроля (в отношении России), которые мы ввели и будем продолжать ужесточать и усиливать».

О чем говорили Байден с Зеленским

В Вашингтоне Владимир Зеленский в первую очередь встретился с Джо Байденом. На пресс-конференции по итогам встречи американский президент подтвердил: США «продолжат укреплять обороноспособность Украины, в особенности противовоздушную оборону», и потому поставят Киеву ЗРК Patriot, научив украинских военных ими пользоваться.

Отдельной темой, помимо новых поставок вооружений, которые накануне анонсировали американские СМИ, стал вопрос «справедливого мира» на Украине.

«Вы открыты для достижения справедливого мира», — сказал Зеленскому Байден.

Свое представление о справедливом мире Владимир Зеленский изложил на той же пресс-конференции. Он повторил формулу, которую обнародовал неоднократно: никаких уступок по украинским территориям и суверенитету и полное возмещение Украине ущерба.

«Мне кажется, что для нас для всех мир по-разному справедлив, — заявил Зеленский. — Для меня, как президента, никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, суверенитета».

Его американский коллега подчеркнул, что полностью разделяет этот подход. По его словам, их общее видение — «свободная независимая процветающая Украина», в достижении этой цели Киеву помогут Вашингтон и его союзники, заверил американский лидер.

За этими переговорами последовало выступление Владимира Зеленского в конгрессе. Обращаясь к законодателям, украинский президент подчеркнул, что следующий год станет поворотным, повторил тезис о том, что Украина должна «победить Кремль на поле боя», и призвал Вашингтон не прекращать оказывать Киеву военную поддержку.

Говорил Зеленский и о мире. По его словам, он предложил Джо Байдену провести саммит по урегулированию конфликта.

«Я счастлив, что президент Байден поддержал нашу мирную инициативу сегодня. Каждый из вас, леди и джентльмены, может помочь воплощению этой инициативы, чтобы гарантировать, что американское лидерство остается твердым, двухпалатным и двухпартийным», — сказал он. При этом не ясно, кто будет участвовать в этом саммите и как он будет проходить.

По словам Зеленского, он обсуждал с Байденом «формулу мира», которую он сформулировал в ноябре, обращаясь к лидерам G20. Она включает десять условий — от радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности до вывода российских войск и фиксации окончания конфликта.