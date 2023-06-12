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Минобороны подписало контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах

Минобороны подписало первый контракт с «Ахматом» в рамках приказа Шойгу о добровольцах
10 июня Шойгу подписал приказ, который обязует добровольческие отряды до 1 июля этого года подписать контракты с Минобороны. Отряд специального назначения «Ахмат» подписал соответствующий контракт с замначальника Генштаба Кимом
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Минобороны России и отряд специального назначения «Ахмат» подписали первый контракт, определяющий деятельность добровольческих подразделений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации [Сергея Шойгу] об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

«Надеюсь в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — заявил Ким после подписания.

В свою очередь депутат Госдумы Адам Делимханов, также принимавший участие в подписании документа, выразил уверенность, что контракт «с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в министерстве обороны».

10 июня Шойгу подписал приказ, который обязует добровольческие отряды до 1 июля этого года подписать контракты с Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, подписание контрактов придаст добровольческим отрядам необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач.

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С прошлого ноября добровольцы в России приравнены к военнослужащим, на них распространяются соответствующие льготы и гарантии. Всего с января по середину мая контрактниками и добровольцами стали 117,4 тыс. человек. Шойгу ставил задачу довести численность контрактников до 521 тыс. человек к концу 2023 года.

В августе прошлого года президент Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих. До этого численность ВС менялась в ноябре 2017 года. Тогда она была установлена в количестве 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военных.

Как отмечается в законе, для выполнения отдельных задач в области обороны добровольческие формирования могут привлекаться в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС России за рубежом.

Эти формирования создаются Минобороны по решению президента. Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий и стоящие перед ними задачи также определяются Минобороны. В состав формирований могут войти как россияне, добровольно поступившие в них, так и военнослужащие, направленные туда решением министерства.

Согласно приказу о порядке вступления россиян в отряды добровольцев, желающим необходимо подать заявления о вступлении в отряды в свои военные комиссариаты, а те при рассмотрении заявок должны обращать внимание на тех, кто служил и имеет военно-учетные специальности. Если комиссия признает кандидата соответствующим требованиям, с ним заключается контракт на пребывание в добровольческом формировании, после чего ему дают соответствующее удостоверение и предписание с датой прибытия в воинскую часть.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
добровольцы "Ахмат" Чечня Минобороны
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