Число погибших при ударе по Белгороду выросло до семи
Число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до семи человек, среди них один ребенок, сообщили в Минздраве.
Ранее было известно, что погибли шесть человек. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что еще одной погибшей стала 80-летняя женщина.
Также увеличилось количество пострадавших — с 17 до 18 человек, уточнил глава региона. «В городскую больницу № 2 города Белгорода самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая женщина. <...> Четверо пострадавших, из них двое детей, после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение», — рассказал он.
Четверых пострадавших — двоих детей и двоих взрослых — решили отправить в медицинские учреждения Москвы. «У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица, у семилетней девочки — проникающее ранение брюшной полости, сотрясение головного мозга и осколочное ранение бедра, у обоих взрослых — травмы конечностей», — уточнил Гладков.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял вопрос оказания помощи пострадавшим на личный контроль. Днем сообщалось, что по его поручению в город была направлена бригада специалистов федеральных центров.
По данным Минобороны, около 12:30 мск над Белгородской областью были сбиты 14 снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire; незадолго до этого в Белгороде была объявлена ракетная опасность.
В итоге в Белгороде были повреждены 128 квартир в десяти многоквартирных домах, 15 частных домовладений, 34 автомобиля, четыре магазина.
МИД России заявил, что атака украинских военных «высветила преступную роль» США и других западных стран, которые поставляют Киеву оружие, а тот использует его против «ни в чем не повинных гражданских лиц». В ведомстве призвали международное сообщество выступить с осуждением атаки и сообщили о плане инициировать рассмотрение произошедшего в Совете Безопасности ООН.
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