Минобороны сообщило о перехвате ракет Storm Shadow и «Гром-2»

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили в зоне военной операции на Украине ракету «Гром-2», десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом Минобороны сообщило в ежедневной сводке.

Кроме того, за 24 часа уничтожены 20 украинских беспилотников в Харьковской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.

Минобороны впервые отчиталось о перехвате крылатой ракеты Storm Shadow 15 мая. Великобритания пообещала передать такие боеприпасы Киеву несколькими днями ранее. 13 мая представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинская армия ударила такими ракетами по Луганску.

О сбитии украинской оперативно-тактической ракеты «Гром-2» российские военные впервые объявили в марте.