Минобороны сообщило о перехвате ракет Storm Shadow и «Гром-2»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 25 мая, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 25 мая, 17:00
Spiegel узнал о метаданных по «связанной» со взрывами на Nord Stream яхте Политика, 15:58
«Динамо» обязали выплатить агентам €750 тыс. за трансфер 2018 года Спорт, 15:54
Визит китайского переговорщика по Украине в МИД России продлился 1,5 часа Политика, 15:52
Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал дивиденды в ₽264 на акцию Инвестиции, 15:51
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:48
Чем руководителям полезен навык игры в шахматы Pro, 15:42
Бывшему полицейскому дали пожизненный срок за убийство девочки в Тюмени Общество, 15:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
WSJ узнала о предложении Китая Европе по новым российским территориям Политика, 15:34
Euractiv узнал о планах НАТО предложить Украине повысить статус партнера Политика, 15:28
Минспорт Украины опубликовал список из 236 «беглых» спортсменов Спорт, 15:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:24
Путин предложил объявить «пятилетие созидательного труда» Экономика, 15:24
Карацев пробился в основную сетку «Ролан Гаррос» Спорт, 15:20
Глава ФНС вынес скрывающему доходы общепиту «китайское предупреждение» Экономика, 15:20

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о перехвате ракет Storm Shadow и «Гром-2»

Минобороны: российские средства ПВО перехватили ракеты Storm Shadow и «Гром-2»
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили в зоне военной операции на Украине ракету «Гром-2», десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом Минобороны сообщило в ежедневной сводке.

Кроме того, за 24 часа уничтожены 20 украинских беспилотников в Харьковской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.

Минобороны впервые отчиталось о перехвате крылатой ракеты Storm Shadow 15 мая. Великобритания пообещала передать такие боеприпасы Киеву несколькими днями ранее. 13 мая представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинская армия ударила такими ракетами по Луганску.

О сбитии украинской оперативно-тактической ракеты «Гром-2» российские военные впервые объявили в марте.

Теги
Минобороны ракеты ПВО Storm Shadow

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
Политика
Военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на южно-донецком направлении
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении двух складов ВСУ в ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter