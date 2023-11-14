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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о поражении командного пункта атаковавшей бригады ВСУ

Минобороны: поражен командно-наблюдательный пункт 79-й ДШБ ВСУ в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские вооруженные силы поразили командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, который был расположен в районе села Антоновка в ДНР.

Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

Поражение было нанесено действиями оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В сводке также говорится, что подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка.

Накануне издание The Economist сообщило, что за время конфликта России и Украины погибли не менее 70 тыс. украинских военных, до 120 тыс. получили ранения. Издание сослалось на оценки американских чиновников.

В ближайшие годы, пишет издание, Украине потребуется большое количество врачей и психологов для работы с ветеранами конфликта, среди которых будут тысячи служащих с ампутированными конечностями.

В августе газета The New York Times со ссылкой на оценки западных чиновников и аналитиков писала, что потери украинской армии превысили 150 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.
 

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ДНР Минобороны спецоперации
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