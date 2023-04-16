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При обстреле центра Донецка погибла женщина

Ракеты ВСУ упали возле храма в Донецке, где проходила пасхальная литургия
При обстреле центра Донецка ракеты упали возле собора, где проходила пасхальная литургия. Зафиксированы попадания в соседние с ним автостоянку и крытый рынок. Погибла женщина, пострадали шесть человек

Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате обстрела центра Донецка, сообщили в администрации Ворошиловского района, куда попали снаряды, передает ТАСС. В том числе ракеты упали возле Спасо-Преображенского собора, где проходила пасхальная литургия.

По данным «РИА Новости», погибла женщина, сидевшая в автомобиле. Снаряды попали также в соседние с собором автостанцию и крытый рынок. Агентство пишет о трех пострадавших, которых увезла «скорая помощь». Очевидец рассказал «Известиям», что пострадали четыре человека. Снаряд упал рядом с автомобилем, где находилась погибшая, уточняет издание.

Позднее врио главы ДНР Денис Пушили сообщил о шестерых пострадавших. Он добавил, что один из снарядов попал в детский сад, здание загорелось. «Разрушения фиксируются на Крытом рынке, близлежащих магазинах, аптеке», — написал он в телеграм-канале.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации, в 3:25 по Ворошиловскому району Донецк было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Снаряды выпущены из района поселка городского типа Очеретино, уточняет организация. Согласно сервису «Яндекс. Карты», он находится примерно в 24 км от Донецка.

Власти Донецка регулярно сообщают об обстрелах. Так, 13 апреля мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале написал, что по территории Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов было выпущено 74 снаряда калибром 155 мм и 8 снарядов калибром 152 мм.

В результате получили ранения четыре мирных жителя: мужчины 1940 и 1964 годов рождения и женщины 1949 1976 годов рождения. Повреждения получили два жилых дома в Куйбышевском и Петровском районах.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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