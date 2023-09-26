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Политика ,  
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Шойгу оценил потери украинской армии в «необученных штурмах»

Шойгу: за сентябрь украинская армия потеряла более 17 тыс. человек
Министр обороны заявляет, что украинской командование «кидает солдат на убой»
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за сентябрь украинская армия на всей линии боевого соприкосновения потеряла более 17 тыс. человек.

«Киевский режим кидает необученных солдат в необученные штурмы. На убой», - заявил глава военного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Также Шойгу рассказал, что за последний месяц было уничтожено более 2700 единиц вооружения и военной техники. В частности, он упомянул семь БМП Bradley, 77 артиллерийских систем М777, 51 САУ из Германии, Франции, Польши и США, два немецких танка Leopard, один английский танк Challenger.

Материал дополняется.

Авторы
Артем Филипенок Артем Филипенок
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