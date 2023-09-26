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Шойгу оценил потери украинской армии в «необученных штурмах»
Шойгу: за сентябрь украинская армия потеряла более 17 тыс. человек
Министр обороны заявляет, что украинской командование «кидает солдат на убой»
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за сентябрь украинская армия на всей линии боевого соприкосновения потеряла более 17 тыс. человек.
«Киевский режим кидает необученных солдат в необученные штурмы. На убой», - заявил глава военного ведомства на заседании коллегии Минобороны.
Также Шойгу рассказал, что за последний месяц было уничтожено более 2700 единиц вооружения и военной техники. В частности, он упомянул семь БМП Bradley, 77 артиллерийских систем М777, 51 САУ из Германии, Франции, Польши и США, два немецких танка Leopard, один английский танк Challenger.
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