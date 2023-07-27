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В Хмельницкой и Житомирской областях Украины прогремели взрывы

В Хмельницкой и Житомирской областях Украины после объявления тревоги прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
О взрывах и работе ПВО в Хмельницкой области местные власти сообщают второй день подряд. В ВСУ накануне заявляли, что целью был военный аэродром Староконстантинов. Зеленский подтверждал «несколько попаданий»
Фото: Дэн Леви / РИА Новости
Фото: Дэн Леви / РИА Новости

В Хмельницкой и Житомирской областях Украины после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают РБК-Украина и «Зеркало недели». Тревога в настоящее время объявлена в семи центральных и южных областях страны.

В хмельницкой ОВА позже сообщили, что в регионе работает ПВО. Там призвали жителей оставаться в укрытиях.

Накануне вечером хмельницкая администрация также сообщала о работе ПВО в регионе. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, целью был военный аэродром Староконстантинов, расположенный в 5 км восточнее одноименного города в Хмельницкой области. Он тагда добавил, что удары были нанесены по воздушным целям в Днепре, Киевской и Харьковской областях.

Позже президент Украины Владимир Зеленский, выступая с вечернем обращением, заявил о «нескольких попаданиях» после ударов 26 июля.

Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины осенью прошлого года. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на предыдущий теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.

Об ударах по объектам на Украине 26 и 27 июля Минобороны пока не сообщало. В военном ведомстве подчеркивают, что наносят удары исключительно по военным или связанных с ними объектам.

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В Хмельницкой и Житомирской областях Украины прогремели взрывы
В Хмельницкой и Житомирской областях Украины прогремели взрывы

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Воздушная тревога взрывы
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