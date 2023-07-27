В Хмельницкой и Житомирской областях Украины прогремели взрывы
В Хмельницкой и Житомирской областях Украины после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают РБК-Украина и «Зеркало недели». Тревога в настоящее время объявлена в семи центральных и южных областях страны.
В хмельницкой ОВА позже сообщили, что в регионе работает ПВО. Там призвали жителей оставаться в укрытиях.
Накануне вечером хмельницкая администрация также сообщала о работе ПВО в регионе. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, целью был военный аэродром Староконстантинов, расположенный в 5 км восточнее одноименного города в Хмельницкой области. Он тагда добавил, что удары были нанесены по воздушным целям в Днепре, Киевской и Харьковской областях.
Позже президент Украины Владимир Зеленский, выступая с вечернем обращением, заявил о «нескольких попаданиях» после ударов 26 июля.
Минобороны России начало наносить удары по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины осенью прошлого года. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на предыдущий теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.
Об ударах по объектам на Украине 26 и 27 июля Минобороны пока не сообщало. В военном ведомстве подчеркивают, что наносят удары исключительно по военным или связанных с ними объектам.