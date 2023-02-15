Минобороны сообщило об уничтожении восьми диверсионных групп ВСУ за сутки
За прошедшие сутки подразделения российской армии уничтожили в Харьковской области и в Луганской народной республике восемь диверсионно-разведывательных групп украинской армии, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.
«В районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — говорится в сводке.
По данным военного ведомства, всего на этих направлениях за сутки украинские силы потеряли до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одну гаубицу Д-30.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 11 февраля сообщил, что украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию региона под видом российских военных. По его словам, диверсанты также провели в регионе разведку боем. Он заверил, что их попытки проникнуть в глубь территории пресекаются.
Ранее российские спецслужбы сообщили о задержании в Запорожской области членов диверсионной группы, которые причастны к убийству заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова, покушению на коменданта полковника Артема Бардина, а также первого заместителя главы города Павла Ищука.
По версии спецслужб, диверсанты также причастны к убийству заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жены Людмилы, возглавлявшей территориальную избирательную комиссию по подготовке к референдуму в области о присоединении к России, а также ко взрыву штаба гуманитарной помощи «Единой России».