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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные заявили о сорванном теракте в Запорожской области

Группировка «Днепр»: российские силовики предотвратили теракт в Запорожской области
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press
Военная полиция России пресекла теракт, который готовился против мирных жителей на подконтрольной российским военным территории Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, передает «РИА Новости».

По его словам, сотрудники силовых ведомств задержали троих подозреваемых. Обнаружены два схрона с оружием и боеприпасами. Взрывоопасные предметы уничтожили на полигоне.

Запорожская область наряду с Херсонской областью, ДНР и ЛНР в конце сентября вошла в состав России после референдума. Во всех присоединенных регионах действует военное положение, там не раз сообщали о предотвращении терактов.

В начале февраля российская военная полиция обнаружила и обезвредила самодельное взрывное устройство в поселке Кирилловка Запорожской области. Противопехотная мина с дистанционным управлением была установлена на остановке общественного транспорта в оживленном районе.

Теги
теракт Военная полиция России Запорожская область
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0
Ставка
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