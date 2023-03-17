Российские военные заявили о сорванном теракте в Запорожской области

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Военная полиция России пресекла теракт, который готовился против мирных жителей на подконтрольной российским военным территории Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, передает «РИА Новости»

По его словам, сотрудники силовых ведомств задержали троих подозреваемых. Обнаружены два схрона с оружием и боеприпасами. Взрывоопасные предметы уничтожили на полигоне.

Запорожская область наряду с Херсонской областью, ДНР и ЛНР в конце сентября вошла в состав России после референдума. Во всех присоединенных регионах действует военное положение, там не раз сообщали о предотвращении терактов.

В начале февраля российская военная полиция обнаружила и обезвредила самодельное взрывное устройство в поселке Кирилловка Запорожской области. Противопехотная мина с дистанционным управлением была установлена на остановке общественного транспорта в оживленном районе.