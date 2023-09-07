В Волгоградской области перехватили дрон

О перехвате дрона Волгоградская область сообщает впервые, она стала четвертым регионом, где с начала суток сбили беспилотник. Никто не пострадал, ни гражданские, ни военные объекты не повреждены

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Силы Минобороны России нейтрализовали беспилотник на территории Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводит телеграм-канал администрации региона.

«На территории Волгоградской области силами Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — рассказал глава региона.

Источник «Регнум» сообщил, что беспилотник упал на территории военной базы, задев молниеотвод. Он не взорвался.

Ранее власти Волгоградской области не сообщали о зафиксированных в регионе дронах. В декабре в регионе дважды падали обломки «неустановленного объекта», но что это было — власти не уточняли.

В ночь на 7 сентября два дрона сбили над Ростовом-на-Дону. Один упал в западной части Ростова, второй — в центре, в районе дома № 42 на улице Пушкина. Повреждения получили несколько автомобилей, фасады и окна трех зданий. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Недалеко от ул. Пушкинской, 42, в Ростове находится штаб Южного военного округа. В районе падения дрона на улице Пушкина ввели режим ЧС.

Ночью беспилотники также сбили в Брянском районе и в Раменском Московской области. Последний пытался атаковать Москву, заявил мэр Сергей Собянин.