Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом десяти украинских ракет

Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Российские военные уничтожили над Крымом десять украинских ракет, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, при попытке нанести удар по объектам на российской территории были использованы авиационные управляемые ракеты.

«Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», — говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные «ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей», а на город падают осколки.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», — предупредил губернатор, сообщив об одном пострадавшем от такого осколка.