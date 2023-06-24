Пригожин заявил о контроле над военными объектами Ростова

Пригожин показал видео из штаба ЮВО и переговоры с замминистра обороны и замглавы ГРУ

Пригожин утверждает, что Ростов заблокирован ЧВК «Вагнера»: «под контролем военные объекты, в том числе аэродром», боевые вылеты идут штатно. Власти области попросили жителей не выходить из домов и отменили массовые мероприятия

Юнус-Бек Евкуров, Евгений Пригожин и Владимир Алексеев (слева направо)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, которого ФСБ обвинило в мятеже, опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на_Дону. Также телеграм-канал Grey Zone публикует видео переговоров Пригожина с замминистра обороны генералом-полковником Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

На кадрах Пригожин сидит между Евкуровым и Алексеевым в беседке и ведет переговоры о том, чтобы «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

«Пока их не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в Москву», — сказал Пригожин.

Евкуров попросил его вывести «ребят своих отсюда», Пригожин отказался: «Нет, ни в коем случае, ребята будут находиться здесь, мы вам не мешаем управлять войсками».

Пригожин выступил с отдельным заявлением, видеозапись опубликовала его пресс-служба. По его словам, по состоянию на 7:30 мск «под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром», боевые и санитарные самолеты уходят на рейсы штатно.

Пригожин накануне вечером обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и пообещал ответить. Минобороны России назвало его слова не соответствующими действительности и провокацией. По данным ведомства, из-за его действий украинские войска «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутовском направлении.

ФСБ обвинило Пригожина в призывах «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ», а также попросило бойцов частной военной компании не исполнять «преступные и предательские приказы Пригожина» и задержать его. Против бизнесмена завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), которая грозит 20 годами заключения.

В ночь на 24 июня агентство ТАСС опубликовало фото бойцов ЧВК и бронетехники в центре Ростова, около штаба округа. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей не выходить из дома, отменил массовые мероприятия и сообщил об изменении маршрутов транспорта в центре города.