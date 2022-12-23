Кремль заявил о «существенном продвижении в демилитаризации» Украины

Владимир Путин накануне сообщил, что у Украины существенно снизился оборонный потенциал, а поставляемые Киеву вооружения Россия «пощелкает». Данные факторы Дмитрий Песков назвал успехом в демилитаризации соседней страны

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «можно констатировать существенное продвижение» в демилитаризации Украины, передает корреспондент РБК.

Песков отвечал на вопрос журналистов относительно заявлений президента, что у Украины снизился оборонный потенциал. Его спросили, служит ли это свидетельством выполнения цели по демилитаризации Украины.

«Можно констатировать здесь существенное продвижение в демилитаризации», — ответил Песков.

Представителя Кремля попросили также прокомментировать заявления Путина о желании завершить конфликт на Украине «чем быстрее, тем лучше» и словах Байдена о готовности к личной встрече с российским коллегой.

«Никаких предварительных контактов на этот счет нет. Разумеется, любой конфликт завершается за столом переговоров. Об этом Путин неоднократно говорил. Но конечно же, речь прежде всего идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые Российская Федерация перед собой ставит», — ответил Песков.

Накануне, 22 декабря, Путин после заседания Госсовета пообщался с журналистами и заявил, что «украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, собственной базы скоро не останется». «В отличие от той же промышленности Украины мы же развивали за последние десятилетия эту нашу промышленность, в том числе оборонную промышленность. Мы развивали нашу военную науку и технологии», — сказал он.

При этом, отметил президент, для России не представляют угрозы поставки западных вооружений Киеву и, в частности зенитно-ракетные комплексы Patriot, передать которые Украине пообещали США. «Говорят, могут «Пэтриотов» туда поставить. Хорошо, пусть ставят. Мы пощелкаем и «Пэтриоты». Там тогда нужно будет что-то вместо «Пэтриотов» ставить, нужно будет разрабатывать новые системы. Это сложный, длительный процесс. Все не так просто», — сказал он.

Вместе с тем, по словам Путина, Россия стремится «закончить эту войну» и не собирается «раскручивать маховик», а все конфликтующие стороны всегда рано или поздно садятся за стол переговоров и договариваются. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога.

После этих слов Путина координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден готов к диалогу с российским коллегой, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам. Однако, по его словам, Путин «не показал абсолютно никаких признаков того, что готов вести переговоры». «Совсем наоборот. Все, что он делает на земле и в воздухе, говорит о человеке, который хочет продолжать совершать насилие над украинским народом», — заявил Кирби журналистам.

Байден 1 декабря после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что готов говорить с Путиным, если тот продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине. После этих слов Песков заявил, что уход российских военных с Украины не может рассматриваться как условие переговоров.

Объявляя 24 февраля в видеообращении о начале военной спецоперации на Украине, Путин назвал ее необходимой для «денацификации» и «демилитаризации» страны, а также для спасения населения от «геноцида». Позднее он неоднократно говорил, что Россия намерена добиться всех поставленных целей.