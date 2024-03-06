Минобороны сообщило об ударе по ангару морских беспилотников в Одессе

В Одесской области минувшей ночью и утром звучала воздушная тревога. В Одессе 6 марта состоялась встреча Зеленского и премьер-министра Греции. Последний сказал, что слышал взрывы, когда они осматривали городской порт

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где готовились к боевому применению безэкипажные катера вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», — сообщило ведомство.

«Суспiльне» писало, что воздушная тревога в Одесской области была объявлена 6 марта в 10:41 (11:41 мск). Региональные власти призывали жителей перейти в укрытие. В ночь на 6 марта в Одессе тоже звучали взрывы, сообщало издание, по данным ТСН, в городе работало ПВО.

В самой Одессе сегодня проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Последний сообщил, что они осматривали городской порт и в этот момент прогремели взрывы. Греческий премьер уточнил, что он и Зеленский не успели пройти в укрытие, произошедшее он назвал «впечатляющим опытом».

В Одессе Зеленский и Мицотакис обсуждали в том числе оборону и средства ПВО. Президент Украины также сказал, что Киев и Афины начали подготовку к заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности Украины.