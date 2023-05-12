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Зеленский заявил о продвижении ВСУ в Бахмуте

Президент Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ Залужного и главы Минобороны Резникова
Генерал Сырский доложил о продвижении вперед украинской армии в Бахмуте. Минобороны России отчиталось о боях на западе города и пресечении попыток ВСУ контратаковать по флангам
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания ставки командования заявил, что ВСУ «сверхусилиями» контратаковали российские позиции в Бахмуте (Артёмовске) и продвинулись на некоторых направлениях в городе.

«Заслушали доклад генерала [Александра] Сырского. <...> Были важные доклады главкома [Валерия] Залужного, министра [Алексея] Резникова, Генштаба и министра стратегпрома [Александра] Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет», — рассказал он также об итогах заседания.

О продвижении украинской армии в Бахмуте сообщал накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чьи подразделения участвуют в штурме города.

Министерство обороны 12 мая сообщило о продолжающихся боях на западе Бахмута и пресечении попыток ВСУ контратаковать по флангам. «В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами. Подразделения ВДВ оказывают им поддержку и пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах», — говорится в сводке Минобороны.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский Украина ВСУ Артёмовск (Бахмут) контрнаступление наступление Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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