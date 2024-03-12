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Военная операция на Украине ,  
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Украинские ДРГ попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

ФСБ: диверсанты ВСУ попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинские диверсанты попытались совершить границу в Белгородской и Курской областях, сообщила ФСБ.

Во время попытки перейти границу диверсанты потеряли свыше 100 человек, 6 танков и 20 бронемашин.

В ФСБ сообщили, что в соцсетях «распространяется информация о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований». В спецслужбе указали, что эти сведения «не соответствуют действительности».

Ранее о попытке украинских диверсантов прорваться в Курскую область сообщил губернатор области Роман Старовойт. По его словам прорыва не было, шел «стрелковый бой».

Курский губернатор сообщил о попытке прорыва украинских диверсантов
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / ТАСС

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Теги
диверсанты ВСУ ФСБ Белгородская область Курская область
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