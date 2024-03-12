Украинские ДРГ попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области
ФСБ: диверсанты ВСУ попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области
Украинские диверсанты попытались совершить границу в Белгородской и Курской областях, сообщила ФСБ.
Во время попытки перейти границу диверсанты потеряли свыше 100 человек, 6 танков и 20 бронемашин.
В ФСБ сообщили, что в соцсетях «распространяется информация о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований». В спецслужбе указали, что эти сведения «не соответствуют действительности».
Ранее о попытке украинских диверсантов прорваться в Курскую область сообщил губернатор области Роман Старовойт. По его словам прорыва не было, шел «стрелковый бой».
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