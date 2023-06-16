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Президент ЮАР прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Президент ЮАР Рамафоса приехал в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Amilcar Orfali / Getty Images)

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса приехал в Киев, где встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским и предложит собственный «мирный план» по завершению конфликта с Россией, сообщает «Зеркало недели».

Как уточняет издание, из-за визита Рамафосы в центре столицы было перекрыто несколько улиц.

Накануне, 15 июня, Рамафоса посетил Варшаву, где провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщается на сайте главы африканского государства. На 17 июня у президента ЮАР запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Рамафоса решил посетить Украину и Россию в качестве члена Африканской миротворческой миссии. В нее входят ЮАР, Замбия, Коморские Острова, Конго, Египет, Сенегал и Уганда.

Ранее Reuters узнал, что среди мер, которые могут предложить лидеры африканских стран, — вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановка ордера Международного уголовного суда на арест Путина и смягчение санкций, «безусловная» сделка по зерну и удобрениям.

В начале июня в Кремле подтвердили, что российский лидер примет делегацию президентов стран Африки. Перед этим Путин провел телефонные переговоры с Рамафосой, в ходе которых они обсудили вопросы, связанные с мирной инициативой стран Африки по Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова рассматривать любые предложения по миру, но пока в отличие от Китая «ничего на бумаге не видела».

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Теги
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