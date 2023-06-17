Песков заявил, что одна из задач военной операции «во многом выполнена»

Украина все больше использует поставленные Западом вооружения вместо собственных, отметил пресс-секретарь президента. Таким образом, западные страны под руководством США все больше становятся стороной конфликта, указал он

Одна из задач российской военной операции на Украине — по демилитаризации Украины — «во многом выполнена», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

«Все меньше и меньше Украина своего оружия использует, и все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада», — указал Песков.

Таким образом, западные страны под руководством США все больше прямо и косвенно становятся стороной конфликта на Украине, что обязывает Москву «применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» страны, отметил он.

Президент Владимир Путин, объявляя 24 февраля прошлого года о начале военной операции на Украине, называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

На этой неделе на встрече с военкорами глава государства отмечал, что Москва постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины и украинский «ОПК скоро вообще перестанет существовать». «Что они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, стоит в очень практическом плане», — говорил он.

На ПМЭФ Путин повторил: «Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все, что они используют, — это извне привезено». Однако, подчеркнул он, «так долго не навоюешь».

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия намерена добиться поставленных целей на Украине, в том числе несмотря на поставки западных вооружений.