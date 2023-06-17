Песков заявил, что одна из задач военной операции «во многом выполнена»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Последний шанс Модрича. Главные интриги финала Лиги наций Спорт, 00:00
В Кремле заявили о «фактически войне» между Москвой и Западом Политика, 17 июн, 23:54
Посол Украины отверг причастность Киева к взрыву на «Северных потоках» Политика, 17 июн, 23:30
Глава АвтоВАЗ назвал среднюю цену кроссовера Lada X-Cross 5 Бизнес, 17 июн, 22:59
Песков заявил, что одна из задач военной операции «во многом выполнена» Политика, 17 июн, 22:58
При обстреле запорожского села ВСУ погибли два человека Политика, 17 июн, 22:47
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 17 июн, 22:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Умер актер из сериалов «След» и «Кухня» Дмитрий Сапронов Общество, 17 июн, 22:27
Журналисты раскрыли содержание договора с Киевом, который показал Путин Политика, 17 июн, 22:22
В Кремле заявили об интересе Путина к плану африканских стран по Украине Политика, 17 июн, 22:09
Рогов сообщил об усилении боев на Ореховском направлении Политика, 17 июн, 22:09
В Кремле заявили о планах добиваться целей спецоперации Политика, 17 июн, 21:47
Тайсон Фьюри получил предложение провести поединок с лучшим бойцом UFC Спорт, 17 июн, 21:44
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 17 июн, 21:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил, что одна из задач военной операции «во многом выполнена»

Песков: задача военной операции по демилитаризации Украины во многом выполнена
Украина все больше использует поставленные Западом вооружения вместо собственных, отметил пресс-секретарь президента. Таким образом, западные страны под руководством США все больше становятся стороной конфликта, указал он

Одна из задач российской военной операции на Украине — по демилитаризации Украины — «во многом выполнена», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT Arabic.

«Все меньше и меньше Украина своего оружия использует, и все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада», — указал Песков.

Таким образом, западные страны под руководством США все больше прямо и косвенно становятся стороной конфликта на Украине, что обязывает Москву «применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» страны, отметил он.

Президент Владимир Путин, объявляя 24 февраля прошлого года о начале военной операции на Украине, называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

На этой неделе на встрече с военкорами глава государства отмечал, что Москва постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины и украинский «ОПК скоро вообще перестанет существовать». «Что они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, стоит в очень практическом плане», — говорил он.

На ПМЭФ Путин повторил: «Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остается. Все, что они используют, — это извне привезено». Однако, подчеркнул он, «так долго не навоюешь».

Читайте на РБК Pro
Не только для пилотов: чем полезны чек-листы
Как помочь подростку стать айтишником и сделать первые шаги в профессии
На всем готовом: 5 лучших способов использовать нейросети в SMM
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия намерена добиться поставленных целей на Украине, в том числе несмотря на поставки западных вооружений.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Дмитрий Песков демилитаризация Военная операция на Украине
Материалы по теме
Глава Крыма предрек смену целей военной операции на Украине
Политика
Депутат Затулин заявил о «потерянном смысле» некоторых целей спецоперации
Политика
В разведке Украины назвали Путина одной из своих главных целей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter