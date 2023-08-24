Дело о самолете Пригожина поручили следователю из дела экс-главы Total

Дело о крушении Embraer Пригожина будет вести следователь Иван Сибула. Он расследовал крушение бизнес-джета во Внуково в 2014-м, где погиб глава Total де Маржери, и аварию с SSJ100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек

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Дело о крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибуле, сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» и подтвердил РБК источник, близкий к СК.

Иван Сибула расследовал громкие дела о крушениях самолетов, в том числе авиакатастрофу в аэропорту Внуково в 2014 году, в которой погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Тогда бизнес-джет Dassault Falcon 50EX, где находился де Маржери и еще три члена экипажа, столкнулся со снегоуборочной машиной, которая выехала на взлетную полосу.

Водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева в 2017 году приговорили к четырем и трем годам колонии соответственно и одновременно амнистировали. В 2020 году огласили приговор еще трем фигурантам: диспетчер Надежда Архипова получила пять лет колонии и была амнистирована, ее коллега Александр Круглов был приговорен к пяти с половиной годам заключения, а их начальник, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев, получил наказание в виде шести лет колонии.

Также Сибула расследовал дело о крушении SSJ 100 в 2019 году, во время которого погиб 41 человек. Лайнер сгорел после аварийной посадки в Шереметьево из-за грозового фронта. Самолет, ударившись колесами о бетонку, совершил несколько «отскоков». Его конструкции при этом деформировались, а керосин, выплеснувшийся из разрушенных топливных баков, загорелся.

СК счел, что к катастрофе привели действия командира Дениса Евдокимова, ему предъявили обвинения по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Пилот вину не признает и считает, что к аварии привела недоработка конструкции лайнера.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer Legacy направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Он упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. По данным МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа. Все они погибли. Уголовное дело заведено по ст. 236 о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным источника РБК, среди версий катастрофы — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

По данным сервиса Flightradar24, в 18:10 мск самолет поднялся на 8,5 км и продолжал полет на этой высоте до 18:19. Затем самолет хаотично набирал высоту и вновь снижался. Последние данные были получены в 18:20, в тот момент джет находился на высоте примерно 6 км. Представитель Flightradar24 Ян Петченик уточнил, что самолет потерял 2,4 км высоты за 30 секунд.

Борт принадлежал ООО «МНТ-Аэро». Росавиация со ссылкой на авиакомпанию сообщила, что среди пассажиров помимо Пригожина могли быть командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и гендиректор ЗАО «Нева» Валерий Чекалов (эта компания, по данным «Фонтанки», связана со структурами Пригожина).

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК «Вагнер» сообщил, что на месте катастрофы обнаружили телефон Пригожина. «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы передавал, что поисковая операция завершена и на месте найдены останки всех десяти погибших.