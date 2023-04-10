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Политика ,  
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Кремль назвал достаточно интересной утечку документов Пентагона

Дмитрий Песков назвал достаточно интересной утечку данных Пентагона

Исключать слежки США за президентом Украины Владимиром Зеленском, про которую говорится в «слитых» документах Пентагона и американской разведки, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Этого нельзя исключать. Утечки достаточно интересные. То, что США за главами разных государств вели слежку, это неоднократно всплывало. Так что это нельзя исключать», — сказал он.

Отвечая на вопрос об обвинениях в адрес Москвы из-за утечки, Песков заявил, что » во всем винить Россию — это общая склонность».

Материал дополняется.

Пространство выбора
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Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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