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Военная операция на Украине ,  
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В Новой Каховке подорвали машину секретаря отделения «Единой России»

В Новой Каховке произошел подрыв машины секретаря отделения «Единой России»
Сюжет
Военная операция на Украине

Автомобиль секретаря отделения «Единой России» в Новой Каховке Владимира Малова подорвали, сообщил сенатор от Херсонской области и секретарь регионального отделения партии Игорь Кастюкевич.

Подрыв произошел в районе 9:30. По словам сенатора, Малова (1957 года рождения) «в крайне тяжёлом состоянии» доставили в больницу, врачи борются за его жизнь. «Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области!», — написал Кастюкевич в своем телеграм-канале.

Новая Каховка — город в Херсонской области. Населенный пункт перешел под контроль российских войск почти сразу после начала военной операции на Украине. Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума.

29 августа в Новой Каховке произошел взрыв в жилом доме, где находится региональное отделение партии «Единая Россия». Людей в помещении не было, жертв и пострадавших нет. Представитель оперштаба администрации Новой Каховки сообщил, что удар по зданию был нанесен украинским беспилотником. Днем ранее в этом помещении глава администрации города Владимир Леонтьев вел прием граждан.

Теги
Новая Каховка Херсонская область Единая Россия Украина
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