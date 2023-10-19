Минобороны отчиталось об уничтожении двух самолетов и вертолета ВСУ

Истребитель МиГ-29 ВСУ (Фото: Данил Шамкин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Российские военные сбили истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 армии Украины, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Троицкое Донецкой народной республики сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе города Днепр и вертолет Ми-8 в Харьковской области, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, российские силы ПВО уничтожили 61 украинский беспилотник в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Минобороны также сообщило о перехвате управляемой авиационной бомбы JDAM, двух переоборудованных для ударов по наземным целям зенитных ракет С-200, а также десяти реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Накануне, 18 октября, ведомство сообщило о двух сбитых украинских вертолетах Ми-8 в районе села Уманское в ДНР.

17 октября морская авиация российского Черноморского флота уничтожила морской беспилотник ВСУ в Черном море.