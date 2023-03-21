Путин допустил, что план Китая может лечь в основу мира на Украине

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Михаил Терещенко / Sputnik / Reuters)

Предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине могут в будущем быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию, когда к этому будут готовы Киев и Запад, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. Пока, по его словам, такой готовности не наблюдается.

Президент также отметил, что многие из положений выдвинутого Пекином плана «созвучны российским подходам».

В свою очередь председатель КНР заявил, что в отношении урегулирования ситуации на Украине его страна придерживается объективной позиции, руководствуясь целями и принципами устава ООН. Как отметил Си Цзиньпин, Китай выступает за мир и диалог.

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