Власти Киева заявили о повреждении резервуара с дизелем после взрывов

В Соломенском районе Киева после произошедших ночью взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом емкостью 5 т, заявили в военной администрации города.

Несмотря на утечку топлива, возгорания не произошло, уточнили власти украинской столицы. «Была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован», — говорится в сообщении администрации Киева в телеграм-канале.

В ночь на 8 мая в нескольких областях Украины, в том числе Киевской, Николаевской и Одесской, а также в Киеве объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Одессе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко позже сообщил о пожаре в многоэтажном здании и четырех пострадавших.

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе загорелся склад продовольственной компании, Площадь пожара составила более 6 тыс. кв. м.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины.

Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Власти Украины свою причастность отрицали.