Власти Киева заявили о повреждении резервуара с дизелем после взрывов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 09:23
В Турции назвали конфликт Москвы и Киева «холодной войной 2.0» Политика, 09:22
Глава ГУР пообещал «убивать русских» до «полной победы» Украины Политика, 09:18
Карта путешествия сотрудника: что это за инструмент и как его использоват Pro, 09:16
Нейросеть назвала города, где в апреле подешевело жилье Недвижимость, 09:15
9 новых психологических триллеров. От этих книг сложно оторваться Life, 09:00
«Эффект выигрышей» повысил спрос россиян на лотереи Технологии и медиа, 09:00
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Топ-20 ставок по вкладам в мае 2023 года Инвестиции, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:57
Одежда, обувь и аксессуары: зачем нужны магазины формата офпрайс РБК и Familia, 08:56
Власти Киева заявили о повреждении резервуара с дизелем после взрывов Политика, 08:41
В МИД Китая заявили о «нарушенном позитивном импульсе» в отношениях с США Политика, 08:25
В Забайкальском крае сухая трава загорелась на площади 60 тыс. га Общество, 08:23
В Китае заявили об успешном испытании многоразового космического аппарата Технологии и медиа, 07:56
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Киева заявили о повреждении резервуара с дизелем после взрывов

Военная администрация Киева: после взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом

В Соломенском районе Киева после произошедших ночью взрывов поврежден резервуар с дизельным топливом емкостью 5 т, заявили в военной администрации города.

Несмотря на утечку топлива, возгорания не произошло, уточнили власти украинской столицы. «Была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован», — говорится в сообщении администрации Киева в телеграм-канале.

В ночь на 8 мая в нескольких областях Украины, в том числе Киевской, Николаевской и Одесской, а также в Киеве объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Одессе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко позже сообщил о пожаре в многоэтажном здании и четырех пострадавших.

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе загорелся склад продовольственной компании, Площадь пожара составила более 6 тыс. кв. м.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины.

Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Власти Украины свою причастность отрицали.

Материалы по теме
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Политика
В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги
Политика
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter