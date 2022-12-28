Кремль отверг «планы мира» от Украины без признания «сегодняшних реалий»

Никакой план урегулирования конфликта на Украине не может считаться мирным, если в нем не учтено, что в Россию вошли республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области, считает Песков. Киев отказывается признать их российскими

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Москва не признает любые планы по мирному урегулированию от Киева, если в них не признается присоединение к России новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Пока нет никакого «мирного плана» Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов четырех, никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть «мирным», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Указ о принятии новых территорий в состав России подписал президент Владимир Путин в начале октября. Власти Украины настаивают, что Россия должна отвести войска на границы 1991 года. Президент Владимир Зеленский указывал, что только на этом условии возможен диалог с Россией, неоднократно предлагавшей Киеву возобновить переговоры. МИД Украины планирует провести в феврале следующего года мирный саммит при посредничестве генсека организации Антониу Гутерриша. Его представитель указал, что тот готов стать посредником, если этого хотят все стороны.

Власти России неоднократно заявляли, что не отказываются от переговоров и что Москва к ним готова. «Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках», — подчеркивал Путин. Он указывал, что все конфликтующие стороны рано или поздно всегда договариваются, а Россия стремится «закончить эту войну». По словам президента, Россия подождет «созревания условий». О готовности к проведению конструктивного диалога говорили и в Минобороны.

Украина отказывается от предложений России возобновить переговоры, поскольку считает, что Москва хочет выдержать паузу перед новым конфликтом, использовав это время для усиления. Эту позицию поддерживают руководство НАТО, власти США, Великобритании, Италии и других стран. «Сейчас не время искать «мир для нашего времени». На этот раз нам нужен настоящий мир», — объясняли в украинском МИДе.



