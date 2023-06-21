Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на Запорожском направлении

Российская сторона отразила две атаки ВСУ на запорожском направлении и десять на донецком, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, девять украинских военных сдались в плен

Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Российские военные отбили две атаки 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленной танками, на Запорожском направлении, сообщает Минобороны.

ВСУ атаковали в районе населенных пунктов Новоданиловка и Яблоково. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, российские военные нанесли «огневое поражение» колоннам резервов противника. Он также сообщил о пресечении атак трех украинских диверсионных групп.

На донецком направлении было отражено десять атак ВСУ, заявил Конашенков. По его утверждению, девять украинских военных сдались в плен на красно-лиманском и на купянском направлениях.

За сутки российские военные перехватили семь снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», сбили 12 беспилотников, уничтожили склады боеприпасов украинских войск в ДНР, Запорожской и Харьковской областях; поразили командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Российская сторона с начала июня сообщает о срыве попыток наступления Украины; по словам министра Сергея Шойгу, с 4 по 20 июня ВСУ предприняли 263 атаки на российские позиции, но все они были отбиты. Минобороны России оценивало потери Киева в 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными с 4 по 14 июня.

Украинский президент Владимир Зеленский сказал в интервью Би-би-си, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы». Глава Минобороны страны Алексей Резников отмечал, что ВСУ стараются сохранить жизнь своих солдат, поэтому военные медленно передвигаются по заминированным территориям.