«Коммерсантъ» узнал, что взрыв на мосту расследуют военные следователи

Дело о взрыве на Крымском мосту ведет управление по расследованию военных преступлений в центральном аппарате СК, ему помогают военные следователи, Минобороны, МВД и специалисты «Двойки» ФСБ

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Уголовное дело о взрыве на Крымском мосту, заведенное по ч. 2 ст. 205 УК (терроризм), ведет управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма в центральном аппарате СК, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию. Это спецуправление с 2014 года занимается делами о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК) и геноциде (ст. 357), заведенными в отношении военнослужащих ВСУ.

По данным газеты, в случае с Крымским мостом работу следователей курирует руководитель Главного следственного управления СК генерал-лейтенант юстиции Денис Колесников (эту должность он занял в феврале 2021 года).

В следственной группе несколько десятков человек, им помогают военные следователи, специалисты МВД, Минобороны и Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (СЗКСБТ, также известна как Вторая служба, или «Двойка»). Издание отмечает, что благодаря их взаимодействию ФСБ отчиталась о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной уже через два дня после преступления, обвинив в его подготовке украинские спецслужбы (Киев отвергает причастность к произошедшему).

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик, загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста. По данным властей, обрушились два автомобильных пролета моста, три человека погибли. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, докладывая о происшествии президенту Владимиру Путину, заявил, что в подготовке взрыва участвовали украинские спецслужбы, а также «граждане России из зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта». О том, что за терактом стоит Киев, сказал и Путин, предупредив, что Украину будут ждать «жесткие последствия» при попытке подобных атак.

По словам Бастрыкина, грузовик, подорвавшийся на мосту, прибыл в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. В этой версии усомнился представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано. Комментируя данные о том, что грузовик со взрывчаткой проезжал по территории Болгарии, которая входит в ЕС, Стано сказал, что «не придал бы ни капли доверия» этой информации.